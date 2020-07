In Italia nuovi casi di Covid ancora in calo

Ma i morti risalgono a 13 dopo i 3 in più di ieri. L'incremento maggiore di nuovi casi positivi resta in Lombardia. Epidemia ferma in otto regioni

ROMA — L'epidemia di Covid-19 continua a rallentare in Italia: secondo i dati inviati dalle Regioni al Ministero della Salute, infatti, i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore sono stati 190 a fronte dei 219 di ieri (29 in meno). In totale i contagiati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 244.624 mentre gli attualmente positivi sono 12.404 (36 in meno).

Il maggior numero di contagi si è registrato in Lombardia, che resta una delle regioni più colpite dal virus, 56 in più da ieri, seguita da Emilia Romagna (42) e Veneto (42). In Toscana si è registrato un solo caso. Otto le regioni a zero casi di positività da ieri: Marche, Puglia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata a cui si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano.

I guariti sono 197.162 (213 in più). I deceduti sono 35.058 (13 in più): un balzo di 10 da ieri quando erano solo 3.

Sul fronte dei ricoveri in ospedale, sono 745 i ricoverati con sintomi (2 in più), 47 i ricoverati in terapia intensiva (2 in meno), mentre 11.612 persone sono in isolamento domiciliare.