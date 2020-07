Covid, in Toscana solo un nuovo positivo, nessun caso grave

Nelle ultime 24 ore in Toscana individuato un caso di contagio sulla costa su un numero di tamponi molto basso. Nessun ricoverato in terapia intensiva

FIRENZE — Dopo i 16 nuovi casi positivi di ieri, si abbassa nuovamente la curva del contagio da Covid-19 sul territorio regionale e nelle ultime 24 ore è stato individuato solo un nuovo caso positivo, in provincia di Livorno. Sul basso numero di nuove diagnosi incide però il fatto che, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati solo 1.322 tamponi naso-faringei, meno della metà rispetto a domenica e alla media di circa 3000 al giorno delle ultime settimane.

Si è verificato anche un nuovo decesso, un uomo di 78 anni spirato in provincia di Firenze, e una nuova guarigione.

Dall'inizio dell'emergenza quindi in Toscana sono stati registrati 10.375 positivi al SarsCov2, 8.921 guarigioni (l'86% del totale, di cui 8.772 con doppio tampone negativo) e 1.130 decessi.

La buona notizia è che per il secondo giorno consecutivo non c'è nessun ricoverato in terapia intensiva. Le persone positive al Covid in ospedale sono in tutto dieci, due in meno rispetto a ieri. Altri 314 positivi sono a casa senza sintomi o con sintomi lievi mentre 762 sono le persone in isolamento preventivo dopo un contatto con i contagiati.

Le persone al momento ancora malate sono 324.

Dall'inizio dell'emergenza i casi di coronavirus sono così distribuiti fra le province:

- 3.236 casi complessivi a Firenze, 549 a Prato, 749 a Pistoia, 1.056 a Massa Carrara;

- 1.367 a Lucca, 942 a Pisa, 482 a Livorno (1 in più);

- 689 ad Arezzo, 429 a Siena, 405 a Grosseto.

A questi si aggiungono 471 i casi positivi notificati in Toscana ma di residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al decimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 278 casi per 100 mila abitanti (media italiana circa 405 per 100 mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542 casi per centomila abitanti, Lucca con 352, Firenze con 320, mentre la più bassa è Livorno con 144.

Questa la distribuzione delle vittime fra le province: 415 interessano la provincia di Firenze, 52 Prato, 81 Pistoia, 173 Massa Carrara, 143 Lucca, 90 Pisa, 61 Livorno, 50 Arezzo, 33 Siena e 24 Grosseto. Otto persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 30,3 per 100 mla residenti contro il 58,1 ogni 100 mila della media italiana. La Toscana si conferma undicesima. Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 ogni 100 mila abitanti), Firenze (41) e Lucca (36,9), il più basso a Grosseto (10,www.ars.toscana.it/covid198).