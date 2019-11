"L'unità nel Pd cruciale nel candidare Giani"

Il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti soddisfatto della prova di unità dimostrata dal partito nel candidare alle regionali Eugenio Giani

ROMA — Il giorno dopo la scelta del Partito Democratico di portare come candidato alle elezioni regionali 2020 Eugenio Giani arriva la nota del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, soddisfatto della prova di unità dimostrata dai democratici nel candidare l'attuale presidente del consiglio regionale toscano Eugenio Giani.

"Il Partito Democratico della Toscana - ha scritto Zinìgaretti in una nota - ha dimostrato, proponendo all'unanimità, alla coalizione di

centro sinistra, Eugenio Giani come candidato alle presidenza della Regione, quanto sia decisivo per il partito il valore dell'unità. Ora al lavoro per battere con le idee la destra e per sostenere la Toscana, i suoi cittadini, il sistema delle imprese della regione nelle sfide future".

La direzione regionale del Pd, riunita questa ieri sera dopo un lungo percorso di confronto, ha dato il via libera definitivo alla candidatura di Giani alla presidenza della Regione alle elezioni del maggio 2020. Il Partito democratico ora proporrà il nome di Giani alle altre forze politiche della coalizione di centrosinistra.