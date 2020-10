Governo-Regioni, la Toscana chiede orari scaglionati a scuola

L'agopuntura come risorsa per la sanità italiana

Chiuso anche il vertice con i ministri Boccia e Speranza in vista del nuovo dpcm. Il governatore Giani ha chiesto misure contro la calca sui bus

ROMA — Concluso anche il secondo, atteso, vertice della giornata in vista del nuovo dpcm con le nuove misure anti-Covid atteso per le prossime ore, presumibilmente tra domani e lunedì (ma si parla anche già di stasera o stanotte): al tavolo, nella sede della Protezione Civile Nazionale, il Governo rappresentato dai ministri per le Autonomie Francesco Boccia e della Salute Roberto Speranza (in collegamento), il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e le Regioni.

In videoconferenza è intervenuto anche il neo governatore della Regione Toscana Eugenio Giani che, a margine di una conferenza stampa a Firenze sul nuovo sistema di prenotazione dei tamponi, ha detto di aver chiesto un intervento del governo sullo scaglionamento degli orari scolastici per ridurre il problema degli assembramenti sui bus negli orari di punta (bus che, peraltro, sono semivuoti nel resto della giornata): "Ritengo - ha detto Giani - sia importante lavorare sul trasporto pubblico perché è il luogo di maggiore contagio, il luogo dove si creano gli assembramenti e vediamo troppo spesso questi autobus stracarichi". Da qui la richiesta: "Ho chiesto - ha aggiunto Giani - di agire affinché la pubblica istruzione dia disposizione perché l'ingresso e l'uscita da scuola sia più scaglionata".

Tra le ipotesi emerse nel vertice sulle nuove misure ci sono una possibile stretta sugli orari della movida e provvedimenti sulla didattica a distanza.