Diminuiscono i nuovi positivi in Italia, 880 in un giorno

E' l'incremento più basso dallo scorso 10 marzo. Il totale dei positivi è 94.067. In ventiquattro ore sono stati 604 i nuovi decessi

ROMA — I nuovi positivi in Italia in ventiquattro ore è stato di "soli" 880 (ieri erano stati 1.941), cioè "l'incremento più basso dal 10 marzo" a questa parte come ha sottolineato il capo della protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa pomeridiana (vedi video in allegato). Il totale delle persone attualmente contagiate sale quindi a 94.067. Ad oggi, in Italia sono stati 135.586 i casi totali.

Resta, tuttavia, il dato dei decessi che si conferma sempre alto, seppur in calo da alcuni giorni a questa parte: 604 morti tra i pazienti positivi al Covid-19 nelle scorse ventiquattro ore.

I guariti in più sono stati 1.555 per un totale di 24.392 dall'inizio dell'emergenza.

Questo il dettaglio dei casi attualmente positivi regione per regione: 28.343 in Lombardia, 13.048 in Emilia-Romagna, 10.704 in Piemonte, 9.965 in Veneto, 5.427 in Toscana, 3.738 nelle Marche, 3.212 in Liguria, 3.365 nel Lazio, 2.765 in Campania, 1.890 nella Provincia autonoma di Trento, 2.137 in Puglia, 1.379 in Friuli Venezia Giulia, 1.859 in Sicilia, 1.491 in Abruzzo, 1.301 nella Provincia autonoma di Bolzano, 846 in Umbria, 821 in Sardegna, 733 in Calabria, 593 in Valle d’Aosta, 265 in Basilicata e 185 in Molise.