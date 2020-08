Covid, brusca risalita dei nuovi casi in Italia

In un giorno i contagi in più sono stati 412. La Sicilia la regione più colpita con 89 nuovi contagiati. In risalita anche di decessi, 6 in 24 ore

ROMA — Dopo la discesa di ieri, sono di nuovo cresciuti i nuovi casi giornalieri di Covid-19 individuati dalle Regioni e comunicati al Ministero della Salute. I dati dell'ultimo bollettino, infatti, mostrano un incremento di 412 casi nell'arco di 24 ore (153 in più). In crescita anche i decessi: oggi sono 6 (ieri 4). Salgono così a 251.237 i casi complessivi di contagio in Italia mentre sono 13.561 (193) le persone attualmente positive.

Da rilevare che sono cresciuti ulteriormente anche i ricoveri: oggi sono 801 le persone ricoverate con sintomi (25 in più da ieri) e 49 quelle in terapia intensiva (3 in più), dunque in condizioni più gravi. In isolamento ci sono 12.711 pazienti.

I deceduti salgono a 35.215 e i dimessi e guariti a 202.461.

La regione che ha registrato l'aumento più significativo di casi è la Sicilia, con 89 contagiati in più, seguita dalla Lombardia con 68 casi e dal Veneto con 65 casi. Poi, in ordine decrescente: Piemonte (26), Lazio (23), Campania (23), Toscana (22), Puglia (20), Sardegna (20), Emilia-Romagna (19), Liguria (11), Calabria (11), Marche (4), Abruzzo (3), Friuli Venezia Giulia (3), Provincia Autonoma di Bolzano (1), Umbria (1), Basilicata (1). Uniche regioni a zero è la Valle d'Aosta e il Molise.