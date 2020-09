Covid, da 7 settimane contagi in aumento, 2.397 focolai

Nuovo rapporto sulla pandemia in Italia dell'Istituto superiore di sanità: più di un terzo dei nuovi casi di contagio sono persone ultracinquantenni

ROMA — L'Italia è il Paese europeo che ha registrato l'andamento più contenuto di nuovi casi di Covid-19 nella settimana dal 7 al 13 Settembre secondo il nuovo report dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute. I focolai attivi sul territorio nazionale e censiti nel rapporto sono 2.397, 117 in più rispetto alla settimana precedente. Il nuovo coronavirus continua a circolare, tutte le regioni hanno registrato almeno un nuovo focolaio, appena sei le province che ne sono state del tutto esenti.

L'indice di trasmissibilità Rt - riferito al periodo 27 Agosto-9 Settembre - a livello nazionale è pari a 0,92 quindi inferiore al livello di guardia 1. Sotto la soglia anche quello della Toscana (0.91). Valori superiori a 1 per Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia e Provoncia autonoma di Trento.

In netta diminuzione i casi importati dall'estero (10,8% delle nuove diagnosi) mentre l'81,9% delle nuove infezioni è stato contratto in Italia. Aumenta ancora l'età dei nuovi contagiati, 41 anni, e circa il 35% ne ha più di 50.

La diffusione del contagio è molto dinamica e, come la settimana scorsa, legata ad attività sociali o ricreative oppure ai contatti intrafamiliari. Per questo l'Istituto superiore di sanità invita a fare grandissima attenzione soprattutto agli anziani e alle persone con patologie croniche, particolarmente fragili in un questo contesto.

Qui sotto l'indice Rt di tutte le regioni:

Toscana: 0.91

Trento: 1.59

Liguria: 1.32

Puglia: 1.13

Friuli-Venezia Giulia: 1.11

Calabria: 1.07

Sicilia: 1.08

Emilia-Romagna: 0.71

Campania: 0.71

Abruzzo: 0.86

Basilicata: 0.92

Marche: 0.85

Molise: 0.75

Bolzano: 0.99

Piemonte: 0.69

Sardegna: 0.88

Valle d’Aosta: 0.61

Umbria: 0.85

Veneto: 0.88

Lombardia: 0.74

Lazio: 0.54