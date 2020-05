Positivi al Covid 1.000 operatori sanitari

I dati dell'impatto della pandemia sugli operatori sanitari alla vigilia della Giornata internazionale dell'infermiere. Il 43,7% sono infermieri

FIRENZE — In Toscana da inizio epidemia sono stati 1.000 gli operatori sanitari contagiati dal coronavirus, secondo i dati dell'Inail il 43,7% sono infermieri il 12,3% medici.

Il dato della diffusione del contagio da Covid-19 tra gli operatori sanitari arriva da Giampaolo Giannoni, segretario di Nursind. A essere stati più contagiati in ordine, infermieri, fisioterapisti, Oss e medici.

A livello nazionale ad oggi sono 12.000 solo gli infermieri contagiati, triplicati in due mesi, di questi sono morti in 39, come ha sottolineato Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

Al loro ruolo, cruciale in sanità e in prima linea contro il Covid-19, è dedicata la Giornata Internazionale dell'infermiere, che si celebrerà in tutto il mondo, il 12 maggio. il loro ruolo continua ad essere molto importante anche nella Fase 2, che sarà incentrata sulla gestione territoriale dei casi di Covid-19.