Scuola ci siamo, si riparte in Toscana e altre 11 regioni

Rinvio a dopo le elezioni in sette regioni italiane. In Toscana ingressi scaglionati e trasporto pubblico potenziato ma i nodi irrisolti restano molti

ROMA — Tutto pronto per il ritorno a scuola in Toscana che, insieme ad altre 11 regioni e alla provincia autonoma di Trento, domani riapre le porte degli istituti che, nei mesi estivi, si sono attrezzati per garantire il rientro nella massima sicurezza anche se, ancora, tra mille incertezze. Nello specifico, al loro rientro gli alunni e studenti toscani troveranno una diversa organizzazione degli spazi per garantire il distanziamento sociale di almeno un metro, banchi monoposto e aule rinnovate.

Restano, comunque, ancora molte perplessità, ad esempio sulla misurazione della febbre: la misurazione deve avvenire a casa, ma alcune scuole, come le superiori a Prato, saranno comunque dotate di termoscanner come pochi giorni fa ha annunciato la Provincia. Sulle mascherine in classe, non obbligatorie se sussiste il metro di distanza, è intervenuta la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina dicendo che "il ragazzo o ragazza, se ha paura, può tenerla anche se c’è metro di distanza". E poi c'è il problema degli organici dei docenti, con le convocazioni svolte in molti casi online e le centinaia di cattedre ancora non assegnate: nei prossimi giorni le assegnazioni andranno avanti ma già ci sono proteste in vista come quella annunciata domani davanti all'Ufficio Scolastico Regionale a Firenze dal comitato "Priorità alla Scuola" insieme ai sindacati.

I provvedimenti delle Asl toscane. La Asl Toscana Centro ha fatto sapere di essere pronta in caso sia necessario eseguire tamponi sui bambini che presentino sintomi sospetti di Covid-19. "Nel caso in cui il minore presenti aumento della temperatura cutanea o altri sintomi compatibili con COVID-19 in ambiente scolastico o presso il proprio domicilio, i genitori contatteranno il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale che, sulla base dell'anamnesi e dei sintomi clinici, decideranno se richiedere il tampone - ha detto Marco Pezzati pediatra e Direttore Dipartimento materno infantile - Il tampone verrà di norma eseguito utilizzando le numerose sedi "drive through" individuate su tutto il territorio aziendale o, in casi particolari, al domicilio del bambino mediante attivazione di apposite squadre”.

La Asl Toscana Nord Ovest, inoltre, ha avviato l'operazione "Scuola Sicura" con la costituzione, a partire da domani, di 10 equipe per la salute delle scuole, una per ogni zona distretto dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che a regime saranno formate da medico, infermiere, assistenti sanitari e referenti dell’educazione alla salute di quella zona. Per completare queste squadre, sarà necessario l’ingresso in servizio dei nuovi medici, scelti tra quelli che stanno aderendo al bando pubblicato lo scorso 4 settembre.

Tutte e tre le Asl toscanie, infatti, si stanno attrezzando per reperire i medici per le scuole previsti dall'ordinanza regionale il cui elenco dovrà essere pronto entro il 30 settembre.

Trasporto pubblico. Nei giorni scorsi la Regione ha fatto sapere che il servizio di trasporto scolastico, uno dei nodi più dibattuti dell'estate su cui si è incagliata a fine agosto la discussione sulle linee guida nazionali, è stato potenziato con 233 bus e mezzi privati aggiuntivi, 228 dei quali su tratte urbane e 5 sulle extraurbane: si tratta di mezzi che si aggiungono a quelli della flotta normale del trasporto pubblico locale per compensare la capienza massima consentita a bordo dell'80 per cento della reale portata, in particolare nei momenti della giornata di maggiore richiesta (entrata e uscita).

Oltre alla Toscana, le regioni che riapriranno le scuole nel giorno indicato dal Ministero dell'Istruzione, il 14 Settembre, sono il Lazio, l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Molise, le Marche, la Liguria, il Piemonte, la Sicilia, l'Umbria, la Valle d'Aosta, il Veneto oltre alla provincia autonoma di Trento. Si aspetterà che sia passato il fine settimana delle elezioni, invece, in Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia (dove si riparte il 24 settembre) e in Sardegna (22 settembre). Il 16 Settembre si riparte in Friuli Venezia Giulia mentre in Alto Adige le lezioni sono ripartire il 7 Settembre.