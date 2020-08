Rientro a scuola in sicurezza, treni e bus all'80% della capienza

Trovato l'accordo sulle linee guida per il trasporto pubblico. Mascherina obbligatoria e mezzi a pieno carico per distanze inferiori ai 15 minuti

ROMA — E' stato trovato l'accordo per le linee guida da adottare sui mezzi di trasporto pubblico locale, autobus, treni, tram e scuolabus. Un'intesa attesa per l'inizio dell'anno scolastico che riguarda soprattutto il limite massimo di affollamento che adesso è stato aumentato fino ad una capienza dell'80%, un limite che potrà essere superato, arrivando al 100%, installando "separazioni removibili" tra i sedili. La capienza massima potrà essere raggiunta per i tragitti che non superino i 15 minuti.

L'obiettivo dell'accordo è stato quello di aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza per favorire la ripresa ordinata dell'attività scolastica, economica e culturale del Paese. Il via libera arriva dalla Conferenza Unificata alla presenza della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

Viene previsto da parte del Governo nella Legge di Bilancio lo stanziamento di 200 milioni per le Regioni e 150 per Comuni e Province per i servizi aggiuntivi di trasporto ritenuti indispensabili per l'avvio dell'anno scolastico. La Toscana ha messo del proprio per garantire il servizio ai propri studenti. La giunta regionale ha, infatti, approvato una delibera che destina al trasporto pubblico locale 3 milioni di euro di risorse aggiuntive per il periodo tra Settembre e Dicembre.

Ritornando alle linee guida approvate, a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all’80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Potrà essere aumentata la capienza massima oltre il limite previsto solo nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria attraverso idonei strumenti di aereazione.

Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separtori removibili tra i sedili. Su tutti i mezzi devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per disinfettare le mani.

Il Ministero dei trasporti sottolinea che "nel trasporto pubblico locale il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili".