Risalgono i contagi in Italia, la Toscana è terza

Con 61 nuovi casi registrati nelle 24 ore la Toscana segue Lombardia ed Emilia Romagna tra le regioni che hanno registrato maggiore incremento di casi

ROMA — Sono 463 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore dopo che erano stati 347 sabato mentre il giorno precedente erano stati superati i 500 casi giornalieri. Sono 2 i decessi in più rispetto ai 13 segnalati nelle ultime 24 ore precedenti. Il totale è infatti oggi 35.205 rispetto a 35.203 di sabato.

Dopo una crescita costante sono calati e risaliti oggi i contagi ma l'allerta è alta sui dati che arrivano dalle regioni che mostrano focolai di importazione con giovanissimi di rientro dalle vacanze all'estero.

Il totale delle persone contagiate passa oggi a 250.566, rispetto ai 250.103 di ieri mentre gli attualmente positivi sono 13.263 rispetto a 12.953, 310 in più.

I dimessi e guariti sono in tutto 202.098 rispetto a 201.947, 151 in più.

I ricoverati con sintomi sono 763 rispetto a 771, 8 in meno. Ci sono 2 pazienti in più tra i ricoverati in terapia intensiva: passati da 43 a 45.

In isolamento domiciliare ci sono 12.455 persone rispetto ai 12.139 di sabato, 316 in più.

La Lombardia, con 71 casi è la regione in cui si registra l'incremento maggiore di casi da ieri, seguita dall'Emilia-Romagna con 69 in più. e al terzo posto la Toscana con 61 casi.

Solamente Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata non hanno rilevato un incremento dei casi già segnalati.