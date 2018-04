Tiangong-1 è caduta nell'oceano Pacifico

La stazione spaziale cinese è rientrata nell'atmosfera terrestre. Si temeva potesse colpire l'Italia e in un primo momento si temeva per la Toscana

ROMA — E' finita dopo 2.375 giorni e 21 ore la storia della stazione spaziale Tiangong-1. Il gigante del cielo, che negli ultimi giorni era stato visto brillare come la stella Vega, è caduto nell'oceano Pacifico meridionale alle 2.16 italiane di stanotte. Lo spiega la Rete di Sorveglianza spaziale che fa capo al Comando strategico degli Stati Uniti e che comprende anche Paesi come Italia, Regno Unito, Canada, Francia, Australia, Giappone e Corea del Sud.

In un primo momento, quando ancora era incerta l'area in cui la stazione spaziale sarebbe potuta cadere, anche la Toscana, in particolare nella sua parte meridionale, era stata inclusa tra i possibili 'obiettivi' del rientro di Tiangong-1. Negli ultimi giorni, comunque, la porzione di Italia nel mirino della stazione spaziale era stata ridotta ulteriormente fino a quando la penisola è stata completamente esclusa dagli scienziati.