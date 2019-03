Alleanze a sinistra, Rossi dice sì a Zingaretti

Il governatore toscano concorda con il segretario Pd: "Penso che Art 1-Mdp debba allearsi con il Pd alle elezioni europee e amministrative"

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un post su Facebook si dichiara favorevole ad alleanze con il Pd in vista delle elezioni europee e amministrative di fine maggio, accogliendo così la proposta lanciata dal neosegretario del Pd Nicola Zingaretti.

"Non ha senso che si vada divisi - ha scritto Rossi in un post corredato da una foto del simbolo dell'alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo - Il tema è la ricostruzione della sinistra. Io penso che i compagni di Art.1 che non intendono seguire l'estrema sinistra di Rifondazione e Potere al popolo devono allearsi con il Pd alle elezioni amministrative, quindi fare una scelta chiara in tutta Italia e nella mia regione, dove si vota in importanti città come Livorno, Prato e Firenze".

"Ieri Zingaretti ha posto ad Art.1 il problema delle alleanze, riferendosi in modo esplicito ai tre capoluoghi toscani - ha scritto ancora Rossi - Io da tempo ho detto che allearsi con il Pd alle amministrative è l'unica scelta possibile. Credo che serva un pronunciamento netto da parte dei vertici nazionali di Mdp. E alle elezioni europee, a mio avviso, l'idea di una lista unitaria e aperta è ancora di più l'unica giusta. Ipotizzare una lista Mdp è semplicemente sbagliato perchè si correrebbe il rischio di disperdere i voti e non raggiungere la soglia necessaria a entrare nel Parlamento europeo".