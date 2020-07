Salvini a Prato: "Aeroporto e termovalorizzatori"

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

Tappa nella città tessile del leader della Lega insieme alla candidata alle regionali 2020 Susanna Ceccardi. "Un termovalorizzatore per provincia"

PRATO — Sabato pratese per il leader della Lega Matteo Salvini impegnato in alcuni eventi per la campagna elettorale in vista delle regionali 2020 con la candidata presidente della Toscana del centrodestra Susanna Ceccardi. Nel corso della tappa pratese, Salvini ha incontrato gli industriali e ha ribadito la sua posizione favorevole al potenziamento dell'aeroporto di Firenze "con dei progetti che stiano in piedi ovviamente. Se c'è un progetto che viene contestato dai Comuni, dalla commissione Europea, dai tribunali, evidentemente bisogna rivedere quel progetto".

Poi ha insistito sul problema dei termovalorizzatori proponendone "uno per ogni provincia". In Europa, ha spiegato, "i termovalorizzatori ultimo modello hanno i parchi giochi per i bambini in cima o le piste da sci. Perché i toscani pagano più di altri e hanno meno servizi di altri? Questa è una ideologia della vecchia sinistra che dice no allo sviluppo, al futuro, non solo in Toscana ma in tutta Italia. La vicina Emilia e la vicina Lombardia ne hanno 8 e 13 di termovalorizzatori e lombardi ed emiliani pagano di meno rispetto ai toscani".