Veicolo in fiamme, caos sul raccordo Siena-Firenze

Traffico bloccato sul raccordo autostradale Siena-Firenze per un veicolo in fiamme. Sul posto le forze dell'ordine e il personale di Anas

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA — Disagi e traffico bloccato sul raccordo autostradale “Siena-Firenze”, a causa di un veicolo in fiamme. Il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Firenze in corrispondenza di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione il prima possibile.