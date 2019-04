Campionato di moto, quattro tappe in Toscana

Tutto pronto per l'edizione 2019 del campionato di velocita in salita. La carovana toccherà Mugello, lucchesia, aretino e pisano

SAN PIERO A SIEVE-SCARPERIA — E' stato presentato all'Autodromo del Mugello il Civs, Campionato italiano di velocità in salita di motociciclismo del 2019. Partenza il 12 maggio con quattro tappe su otto in terra toscana. L'evento è stato presentato dal responsabile del Civ Simone Folgori e da quello del Civs Maurizio Simonetti.

Si comincia il 12 maggio con la Leccio - Reggello, in provincia di Firenze, il 25 e il 26 maggio tappa in Umbria per la Spoleto - Forca di Cerro, il 30 giugno sarà la volta della Poggio - Vallefredda in provincia di Frosinone, valida anche come tappa del campionatoeuropeo. E poi il 14 luglio sarà la volta della Molino del Pero -Monzuno in provincia di Bologna, il 4 agosto toccherà alla Gragnano - Varliano a Piazza al Serchio in provincia di Lucca, anche questa valida per l'europeo. A settembre, l'8, la carovana toccherà la Volterra - Saline in provincia di Pisa. Si chiuderà il 22 settembre in provincia di Arezzo con la Pieve Santo Stefano - Passo dello Spino.