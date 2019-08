Ferragosto al Palio, agenti premiati dai social

Tanti i messaggi di riconoscenza ricevuti dalle forze dell'ordine impegnate in queste ore a vigilare sulla sicurezza dell'evento in programma a Siena

SIENA — "Buon Ferragosto a tutti voi e un augurio speciale a noi che lavoriamo!" con questo semplice post allegato alle immagini dell'attività di prevenzione messa in atto in queste ore per vigilare su piazza del Campo e sul centro storico di Siena, le forze dell'ordine hanno riscosso centinaia di messaggi di affetto e di riconoscenza da parte degli utenti dei social.

Sono numerosi i like indirizzati agli agenti coordinati dalla Questura di Siena alla vigilia della carriera che come ogni edizione richiama in Toscana migliaia di visitatori. Impegnati sul campo anche i reparti cinofili e gli elicotteristi oltre ad agenti in borghese.

Sulla Torre del Mangia del Palazzo Pubblico è stato allestito il Centro Unificato di Coordinamento, diretto da un funzionario di polizia e composto da rappresentanti delle forze dell'ordine e del pubblico soccorso, collegati via radio. Dall’alto anche il servizio di supervisione dell’elicottero Reparto Volo della Polizia di Stato e l’impiego di tiratori scelti sui tetti.