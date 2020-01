In arresto cardiaco mentre pedala con gli amici

Un ciclista si è sentito male e ha smesso di respirare durante una pedalata. Un oculista di passaggio si è precipitato a soccorrerlo

SIENA — Momenti di grande paura per un ciclista che domenica si è sentito male mentre era in sella ed è andato in arresto cardio-respiratorio. L'episodio è avvenuto sotto gli occhi di un oculista che in quel momento stava passando da lì con il cane e che, compresa subito la gravità del caso, è intervenuto senza pensarci due volte praticandogli la manovra di rianimazione cardio-polmonare. A dare notizia dell'episodio è la Asl Toscana Sud Est.

Sono stati istanti lunghissimi, in cui si è temuto il peggio. Poi, però, il ciclista ha ricominciato a respirare e il battito è tornato. "E' stata un'esperienza unica - ha detto l'oculista, Cosimo Mazzotta - non avevo mai effettuato queste manovre su una persona ma solo durante esercitazioni e so che la tempestività di intervento e la correttezza in caso di arresto cardio -resporatorio sono fondamentali per un buon esito".

Dopo essere stato stabilizzato, il ciclista è stato portato dal 118, nel frattempo allertato, al policlinico Le Scotte di Siena dove è costantemente monitorato e, stando a quanto riporta la Asl, le sue condizioni sono in miglioramento.