Sindaci, il centrosinistra regge l'onda d'urto

FIRENZE — Amministrative 2019: i sindaci eletti al primo turno in Toscana sono stati 171 su 189 Comuni chiamati alle urne mentre in 18, compresi i capoluoghi Prato e Livorno, si andrà al ballottaggio domenica 9 giugno (vedi articolo in home page).

Per quanto riguarda l’orientamento politico dei sindaci già eletti, 130 sono di area centrosinistra (75 per cento), 15 appartengono a liste civiche (16 per cento) e 26 all’area di centrodestra (9 per cento).

Rispetto al voto espresso alle elezioni europee, il voto alle amministrative ha raccontato un'altra storia: la Lega - stando alle europee - è il primo partito in 109 dei 189 Comuni al voto ma in 74 di questi ha comunque vinto un candidato sindaco sostenuto dal centrosinistra e in 11 da liste civiche. Percentuali che potrebbero cambiare ovviamente cambiare - e non poco - dopo i ballottaggi, grande incognita di tutte le consultazioni comunali, soprattutto considerando che torneranno alle urne i Comuni più grandi.

Dei 114 sindaci uscenti che si erano ricandidati, 102 sono stati riconfermati al primo turno (89 per cento), 5 sono andati al ballottaggi e 7 non sono stati rieletti. Fra i sindaci riconfermati, le donne sono solo 31 e i giovani under 35 appena 13.