Nuovo incendio sui crinali del Monte Croce

Bosco di nuovo in fiamme nella stessa zona del rogo divampato lo scorso 6 febbraio. Distrutti tre ettari di vegetazione

STAZZEMA — Ancora fiamme sul Monte Croce, poco sopra l'abitato di Palagnana. Il rogo è divampato in tarda mattinata quando, spiega la protezione civile regionale, sono arrivate diverse segnalazioni di persone che avvistavano una colonna di fumo innalzarsi in cielo. La zona è la stessa in cui lo scorso 6 febbraio era divampato un altro incendio che aveva interessato una zona di pascolo.

La macchina dell'antincendio si è subito messa in moto con una squadra di operai dell'Unione dei Comuni della Garfagnana inviati sul posto insieme a un direttore delle operazioni dalla sala operativa della protezione civile toscana. Presenti anche i volontari con una squadra, i vigili del fuoco mentre due elicotteri si sono alzati in volo.

Tre ettari di bosco, risparmiati dal rogo di due settimane fa, sono andati distrutti. L'incendio è già stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica.