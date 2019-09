Test per infermiere e ostetrica, 75mila candidati

Sono 37 le università che ospitano gli esami di ammissione, le professioni sanitarie aperte sono 22, i posti disponibili sono 24mila

ROMA — Circa 74380 persone sono attese domani nelle 37 università che ospitano i test di ammissione ai corsi di laurea per i corsi nelle professioni sanitarie attivati nelle facoltà di medicina e chirurgia di tutta Italia.

I corsi sono per le professioni di infermiere, ostetrica, fisioterapista, logopedista o tecnico di radiologia. I posti disponibili sono 24.033. Ben 15.069 sono riservati agli infermieri.

L'anno scorso i candidati erano circa 500 in più, anche se in alcune regioni le domande sono in aumento: Piemonte +4,9 per cento, Liguria +14,3, Toscana +1,9, Umbria +7,4, Abruzzo +7, Calabria +21.

Invariate le domande per Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Puglia e Sardegna.

In calo nelle Marche -35 per cento, Campania -28, Lazio -4,3, Abruzzo -3,1 e Sicilia -2,2".

La prova di ammissione è in contemporanea in tutte le università. Si tratta di un questionario di 60 quesiti a risposta multipla. Tempo a disposizione 100 minuti.