Bonus Vacanze, le istruzioni per richiederlo

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il regolamento per utilizzare l'agevolazione fiscale nelle strutture turistiche italiane

TOSCANA — Una guida, un vademecun semplificato e il provvedimento con tutte le regole per esteso: sono questi i documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate per fornire ai cittadini tutte le informazioni sull'utilizzo del bonus vacanze previsto dal decreto Rilancio del governo per le famiglie con reddito Isee non superiore a 40mila euro all'anno.

Il bonus è destinato al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. La misura massima del bonus è quantificata in 150 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona, 300 euro per quelli di 2 persone, 500 euro per quelli di 3 o più persone.

Il bonus si utilizza dal primo Luglio al 31 Dicembre 2020, per l'80% sottoforma di sconto su quanto dovuto alla struttura turistica e per il 20% sottoforma di detrazione d'imposta.

Tutto le condizioni e come chiederlo nel vademecum qui sotto, scaricabile.