Comunali 2020, al via lo scrutinio per i sindaci

Sono 9 i Comuni che sono tornati al voto nel 2020. Fra questi c'è un solo capoluogo, Arezzo. Affluenza al 66,32, in crescita rispetto al 2015

TOSCANA — Alle 9 sono iniziati gli scrutini per le elezioni comunali 2020 che in Toscana riguardano Arezzo, Cascina, Viareggio, Villafranca in Lunigiana, Coreglia Antelminelli, Sillano-Giuncugnano, Orciano Pisano, Uzzano più Follonica, dove si ripete il ballottaggio fra Andrea Benini e Massimo di Giacinto (Benini nel 2019 vinse per un solo voto, il centrodestra presentò ricorso al Tar e il turno di voto fu annullato).

L'affluenza alle urne è stata del 66,32%, in crescita rispetto al 57 del 2015.

Vedremo quanto il risultato delle elezioni regionali influirà sull'esito delle comunali (vedi qui sotto gli articoli collegati).