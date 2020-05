Covid, Fase 3 all'orizzonte, i buoni voti della Toscana

Si avvicina il 3 Giugno, data in cui il governo potrebbe riaprire la circolazione fra le regioni in base ai dati sul contagio rilevati nei territori

TOSCANA — Si avvicina un altro fine settimana incandescente sul fronte istituzionale: domani saranno resi noti i nuovi dati sull'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 nelle varie regioni nell'ultima settimana e il Comitato tecnico scientifico invierà il relativo rapporto al governo. Sarà in base a questi dati e ad altre valutazioni politiche che l'esecutivo, entro domenica, darà il via libera (oppure no) alla libera circolazione fra le regioni a partire dal 3 Giugno.

Con l'avvio della Fase 3, il monitoraggio del contagio in ogni regione continuerà e in qualunque momento il governo potrà intervenire per imporre zone rosse e nuove restrizioni in caso di nuovi focolai.

I parametri presi in considerazione per valutare l'evoluzione del contagio sono 21. Fra questi, ci sono tre macro-criteri:

- capacità di monitoraggio dell'epidemia

- capacità di accertamento diagnostico e di gestione dei contatti

- tenuta del sistema sanitario

Poi ci sono gli ormai famosi indici di contagiosità Rt ed R0 (peraltro molto variabili da un giorno all'altro e anche parecchio messi in discussione), gli indici di rischio netto e potenziale, il numero di casi positivi con sintomi, la percentuale di tamponi positivi, il numero di accessi al pronto soccorso, il numero di posti letto di terapia intensiva ancora occupati dai pazienti covid (deve essere inferiore al 30%).

In attesa di conoscere i dettagli del rapporto, vediamo alcuni dati riguardanti la Toscana.

I nuovi positivi registrati 24 ore sono stati solo 4. Complessivamente le regioni italiane con meno di 10 nuovi contagiati dal virus oggi sono state 11: Toscana, Marche, Campania, Puglia, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta e Molise. A queste se ne aggiungono altre quattro con zero nuovi contagi: Basilicata, Calabria, Sardegna e Umbria.

Molto differenziata la situazione nelle regioni rimanenti: La Lombardia ha registrato oggi altri 382 nuovi positivi, il Piemonte 58, l'Emilia Romagna 74, il Lazio 21 e il Veneto 12.

In Toscana è basso anche il numero di infettati dal Covid ricoverati in ospedale rispetto al totale delle persone attualmente positive: oggi si tratta di 153 persone su 1.380. I ricoverati in terapia intensiva sono 27 su 344 posti letto normalmente disponibili.

La Toscana si conferma al decimo posto anche come numerosità di casi di contagio: 270 ogni centomila abitanti contro una media italiana di 383.

Concludiamo proponendoci la tabella aggiornata a ieri, 27 Maggio, con l'Indice di rischio potenziale, che fotografa il rapporto tra malati effettivi in un dato momento e popolazione complessiva, riconducendo il dato ad una base di 10mila abitanti.

TABELLA INDICE DI RISCHIO POTENZIALE