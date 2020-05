Fase 2, si riparte e scatta il rincaro a sorpresa

Il Codacons segnala notevoli aumenti dei pezzi con la riapertura della maggior parte delle attività: caffè anche del 50%, messa in piega anche del 25%

TOSCANA — L'Italia prova a ripartire nella fase 2 dell'emergenza coronavirus e già scattano le prime 'anomalie': l'aassociazione di consumatori Codacons denuncia il rincaro a sorpresa, in alcune realtà, di prodotti particolarmente popolari, come il caffè al bar o il classico taglio e shampoo dal parrucchiere.

In cima alla classifica del Codacons troviamo i bar che, in alcune città come Milano, secondo le segnalazioni arrivate all'associazione hanno aumentato il prezzo della tazzina di caffè anche del 53%, passando da 1,30 euro a 2 euro, oppure - come rilevato a Firenze da altri cittadini - da 1,40 a 1,70.

In aumento anche le tariffe applicate da alcuni parrucchieri, addirittura dal 25 al 66%.

Sarebbe quindi molto opportuno che, a livello istituzionale, venisse organizzata un'attività di vigilanza di cui purtroppo, finora, nessuno ha parlato. Ahimè.