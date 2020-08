Toscana nord-ovest, di nuovo in aumento i casi di Covid

Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare»

Due dei nuovi contagiati sono appena rientrati da un viaggio all'estero, uno è stato individuato in aeroporto. Infettati anche due bambini

PISA — Crescono di nuovo i casi di Covid-19 nel territorio dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, uno dei più colpiti dall'epidemia in Toscana. Ricordiamo che stiamo parlando delle province Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e che i dati, diffusi dalla stessa AUsl, sono più aggiornati rispetto a quelli del bollettino quotidiano della Regione che trovate in home page.

Nuovi casi positivi del 4 Agosto



Oggi sono stati individuati tre casi positivi: un adulto ad Altopascio, nella Piana di Lucca (vedi qui sotto l'articolo collegato) e due adulti nella zona delle Valli Etrusche, residenti rispettivamente a Campiglia Marittima e Cecina, entrambi rientrati in Toscana dall’estero; uno dei due è stato individuato a seguito di un controllo in aeroporto.

Nuovi casi positivi dal 27 Luglio al 3 Agosto



Nel periodo in questione i nuovi contagiati dal Covid sono aumentati nettamente rispetto alle settimane precedenti: ne sono stati registrati 28 contro i 18 del periodo compreso dal 20 al 27 luglio, i 19 del periodo dal 13 luglio al 20 luglio, i 12 del periodo dal 6 al 13 luglio, i 5 del periodo dal 28 giugno al 5 luglio.

I nuovi casi sono così suddivisi per Zona e per Comune di residenza (in tutte le Zone non citate non ci sono stati nuovi casi positivi).

Zona Apuane 1 - Comuni: Montignoso un adulto;

Zona Piana di Lucca 8 - Comuni: Lucca due adulti; Porcari cinque adulti e un minore

Zona Valle del Serchio 1 - Comuni: Coreglia Antelminelli un adulto

Zona Pisana 2 - Comuni: Pisa un adulto; Cascina un adulto

Zona Val di Cecina Val d’Era 6 - Pomarance quattro adulti; Ponsacco un adulto; Pontedera un minore

Zona Livornese 1 - Livorno un adulto

Zona Valli Etrusche 1 - San Vincenzo un adulto

Zona Versilia 1 - Viareggio un adulto

Ci sono infine sette casi da attribuire oppure residenti al di fuori del territorio di competenza della Asl.

Il totale aggiornato delle persone che hanno contratto l'infezione nelle province della Toscana nord ovest è quindi, con gli ultimi tre casi validati, 3.576.

Guarigioni

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest continua ad aumentare il numero dei guariti: ad oggi si sono registrate 3341 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”).

Decessi

Ad oggi i decessi sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest sono 464 (nell’ultima settimana ce se sono stati 4, nessuno in data odierna).

Le zone più colpite, in coerenza e conseguenza ai territori più colpiti dal virus, sono state la Lunigiana (100 decessi, 82 per residenza), la Versilia (con 80 decessi, 81 per residenza) e le Apuane (74 decessi, 69 per residenza).

Ricoveri per Covid

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono attualmente 6, di cui uno in terapia intensiva.

Il picco di ricoveri è stato registrato nel periodo dal 28 marzo al 3 aprile 2020.

Persone in isolamento domiciliare

Dal monitoraggio giornaliero, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono 301 le persone in isolamento e sorveglianza sanitaria dopo un contatto stretto con una persona contagiata, 36 in più rispetto alla settimana precedente.