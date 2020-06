Plastica a mare, Greenpeace contro Regione Toscana

Greenpeace Italia ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per la vicenda delle 75 tonnellate di plastica finite nel Santuario dei Cetacei

TOSCANA — La ong ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro la Regione Toscana per danno erariale in merito al rilascio nel mar Tirreno di rifiuti in plastica diretti in Bulgaria. A darne notizia è stata la stessa ong ambientalista.

La vicenda risale a cinque anni fa, per l’esattezza al 23 luglio 2015 quando le balle di plastica finirono nelle acque del Santuario dei Cetacei.

“Tonnellate di rifiuti in plastica, destinati a inceneritori bulgari, si trovano da cinque anni sui fondali del Santuario dei Cetacei - si legge sul profilo Facebook della ong - La Regione Toscana aveva in mano quasi 3 milioni di euro per intervenire e far pagare ai responsabili questa emergenza ambientale, eppure non lo ha fatto. Ecco perché abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti nei confronti della Regione Toscana”.