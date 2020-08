Nella Toscana sud est 14 nuovi contagiati, 8 sono giovanissimi

Una ragazza ha 17 anni, gli altri 18 o 19. Altre sette positivi sono appena rientrati da Corfù ma altri sono tornati da Russia, Romania o India

TOSCANA — La Toscana sud est, che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto, è stata la meno colpita dall'epidemia di Covid ma oggi, su 33 nuovi casi registrati in Toscana, 14 sono stati individuati proprio in questa parte del territorio regionale e hanno portato all'isolamento domiciliare altri 27 persone entrate in stretto contatto con loro.

Su 14 nuovi casi di infezione, 7 sonoragazzi fra i 17 e i 19 anni tornati da una vacanza sull'isola greca di Corfù ma ce ne sono alrtri tornati dalla Romania, dall'India e dalla Russia. Vediamoli provincia per provincia.

PROVINCIA DI AREZZO

- 1 ragazza di 17 anni - Sansepolcro. Asintomatica. Rientrata dalla Romania in isolamento domiciliare.

- 1 uomo di 53 anni - Cortona, contatto di caso. In isolamento domiciliare, asintomatico, originario di Pesaro.

- 1 donna di 30 anni - Cortona, contatto di caso, originaria di Milano. Paucisintomatica, in isolamento domiciliare.

- 1 donna di 32 anni - Bucine, rientrata dall'India. Già in isolamento, asintomatica.

- 1 uomo di 40 anni - Bucine, rientrato dall'India. Già in isolamento, asintomatico.

- 1 uomo di 40 anni - Terranuova Bracciolini. Rientrato dalla Romania, già in isolamento, asintomatico.

- 1 ragazza di 18 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.

- 1 ragazza di 19 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrata da Corfù, già in isolamento, asintomatica.

- 1 ragazzo di 19 anni - Laterina Pergine Valdarno. Rientrato da Corfù, già in isolamento, asintomatico.

Identificati 11 contatti stretti dei contagiati, già posti in isolamento. Tutti asintomatici, sono stati sottoposti a tampone e sono in attesa dei risultati.

PROVINCIA DI GROSSETO

- 1 donna di 54 anni - Grosseto. Arrivata dalla Russia, sintomatica, ricoverata presso il reparto dell'ospedale della Misericordia. Rintracciato e messo in isolamento un contatto stretto, asintomatico, sottoposto a tampone e in attesa del risultato.

PROVINCIA DI SIENA

- 1 ragazza di 19 anni - Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù.

- 1 ragazza di 19 anni - Siena. In isolamento domiciliare, attualmente asintomatica. Rientrata da Corfù (nave ad Ancona).

- 1 ragazzo di 19 anni - Monteroni d'Arbia. Già in isolamento domiciliare perché contatto di caso, paucisintomatico, contatto di caso

- 1 ragazza di 19 anni - Colle Val d'Elsa. Asintomatica, in isolamento domiciliare. Rientrata da Corfù.

Rintracciate 15 persone entrate in stretto contatto con i contagiati e già poste in isolamento. Sono tutte asintomatiche e in attesa del risultato del tampone.