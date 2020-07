Roma, monopattini mania, arrivano gli steward in pettorina rossa: «Mai in due» Roma, monopattini mania, arrivano gli steward in pettorina rossa: «Mai in due»

Elezioni 2020 lunedì 13 luglio 2020 ore 16:00

Tornano le Sardine, 3 tappe toscane nel tour

foto di repertorio

Il movimento ha presentato la prima campagna per le regionali 2020: sei giorni in sei regioni diverse, tre tappe in Toscana