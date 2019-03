A Prato anche la manifestazione antifascista

L'evento è stato promosso da Anpi Toscana insieme ad altre associazioni, sindacati e partiti e si svolgerà in concomitanza con quello di Forza Nuova

PRATO — L'Anpi Toscana, insiemea molte altre associazioni, a sindacati e a partiti, ha promosso per il 23 Marzo, in piazza delle Carceri, una grande manifestazione definita dagli organizzatori "plurale e unitaria di antifascisti, contro ogni forma di fascismo, razzismo e xenofobia".

La manifestazione si svolgerà in concomitanza con il corteo di Forza Nuova. Fra le adesioni, anche quella del Pd Toscana "per ribadire la nostra opposizione alle idee professate da Fn e anche alla data non casualmente scelta peril loro corteo (vedi qui sotto gli articoli collegati)".

"La migliore risposta che possiamo dare è partecipare in tanti al presidio antifascista che si terrà sabato pomeriggio in piazza della carceri - ha dichiarato il segretario del Pd di Prato Gabriele Bosi - Sarà una grande manifestazione pacifica a difesa dei valori sanciti nella nostra Costituzione, in cui la comunità di Prato si riconosce da sempre".