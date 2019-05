A Prato ballottaggio fra Biffoni e Spada

I dati dello scrutinio continuano a indicare un secondo turno di voto fra il sindaco uscente (Pd) e il candidato della coalizione del centrodestra

PRATO — A Prato, dopo 77 sezioni scrutinate su 176, trova nuove conferme un possibile ballottaggio fra il sindaco uscente Matteo Biffoni, sostenuto dal Pd e da altre liste civiche, e il candidato di Lega, Forza Italia e FdI Daniele Spada.

Biffoni è in vantaggio con il 47,12 per cento dei consensi mentre Spada ne ha raccolto il 35,41.

Fermo al 7,25 delle preferenze il candidato sindaco del M5S Carmine Maioriello.

Per quanto riguarda gli altri candidati, Marilena Garnier, sostenuta dalle due liste civiche, Per Prato Garnier sindaco e Cittadini pratesi, ha raccolto al momento il 4 per cento dei consensi.

Aldo Milone, sostenuto da una lista civica Prato libera e sicura, il 3,19.

Seguono Emilio Paradiso della lista Lega Toscana con l'1,32, Roberto Lido Daghini con la lista Comunisti pratesi con lo 0,91 e Mirco Rocchi della lista Prato in Comune con lo 0,89.