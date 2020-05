E' toscana la scienziata più promettente dell'anno

L'Accademia del Belgio ha scelto la pratese Antonella Fioravanti per i suoi studi sull'antrace. Il premio mai assegnato prima a una straniera

PRATO — La studiosa pratese Antonella Fioravanti, 37 anni, è la scienziata più promettente dell'anno secondo l'Accademia del Belgio che domani le tributerà il prestigioso riconoscimento. Fioravanti è la prima straniera a cui l'Accademia conferisce il riconoscimento ed è stata selezionata per i suoi studi sull'antrace.

La scienziata toscana ha ottenuto la laurea magistrale in biologia all’Università di Firenze nel 2010 con il massimo dei voti e ha poi proseguito i suoi studi in Francia e in Belgio, dove oggi è ricercatrice alla Vrije Universiteit di Bruxelles.

A lei è arrivato il messaggio della Regione Toscana per voce della vicepresidente della Regione Toscana e assessora a cultura e università, Monica Barni: “Faccio tanti complimenti ad Antonella, ma vorrei anche dirle che la sua storia di giovane studiosa è non solo una testimonianza preziosa del valore della formazione, ma anche un bellissimo spot per far comprendere cos’è la migliore Europa, come racconta il suo curriculum con gli studi a Firenze, a Lille, a Parigi, a Bruxelles”.