In 15 giorni il virus si porta via moglie e marito

E' deceduto per il Covid un noto dirigente sportivo, marito dell'insegnante morta il 23 Marzo. L'amministrazione comunale: "Siamo senza parole"

SAN GIOVANNI VALDARNO — Alla lunga serie di lutti che stanno segnando per sempre la storia della Toscana in queste settimane, si aggiunge lo sgomento per la dolorosa vicenda di Patrizia Bernacchioni e di Graziano Gioli, moglie e marito, morti a causa del Covid a quindici giorni di distanza l'uno dall'altra.

Patrizia Bernacchioni, 64 anni, era un'insegnante conosciuta e stimata ed è morta all'ospedale di Prato, dove era stata trasferita dopo che era risultata positiva al coronavirus e le sue condizioni di erano aggravate. Ed è di oggi la notizia che non ce l'ha fatta neppure il marito, Graziano Gioli, prima segretario e poi presidente della Marzocco Sangiovannese. Anche lui è morto nell'ospedale di Prato a causa del virus, dopo aver lottato fino all'ultimo contro la malattia.

"Non ci sono parole per descrivere il tragico evento che tutto il movimento sangiovannese deve sostenere - si legge in una nota diffusa dall'Asd Sangiovannese 1927 e dalla Marzocco - Il perfido destino riservato a una delle nostre colonne portanti lascia un vuoto incolmabile".

"L’Amministrazione Comunale si stringe intorno a Chiara e Gianluca, alle famiglie Gioli, Bernacchioni e Pellegrini, per la perdita dell’amato Graziano, a pochi giorni dalla scomparsa della moglie Patrizia - si legge in un messaggio di cordoglio pubblicato sui social dal Comune di San Giovanni - Graziano, pur non residente nel nostro Comune, era profondamente legato alla nostra città, figura di riferimento per il mondo sportivo del calcio, per anni presidente della Marzocco e segretario della Sangiovannese, e attivista appassionato della Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Una perdita che ci lascia senza parole e pieni di sbigottimento. A Graziano vanno la nostra gratitudine e la nostra stima, nella speranza che il suo impegno e il grande amore che aveva per San Giovanni possa essere un esempio per tutti".

Il 31 Marzo scorso è spirato nella residenza sanitaria di Bucine anche un ex presidente della Sangiovannese, Ivo Giorgi, anche lui contagiato dal Covid-19.

Ad oggi le vittime del coronavirus in Toscana sono 408.