Alunni col Covid, chiuse due classi delle medie

Il Comune ha comunicato la decisione della dirigente scolastica e della Asl a seguito di due casi positivi tra i ragazzini del paese

CASTELFRANCO-PIANDISCO' — Due classi della scuola media di Castelfranco-Piandiscò sono state chiuse: è la decisione presa in nottata dalla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” dopo che la Asl ha comunicato che due bambine del paese, di 11 e 13 anni, sono risultate positive al Coronavirus.

È quanto ha reso noto poco fa il Comune del borgo valdarnese precisando “che la chiusura delle classi è stata disposta su indicazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est seguendo il protocollo per limitare la diffusione del contagio. Tali fatti sono quindi legati alle cinque persone risultate ieri positive al virus Covid-19, in isolamento e fortunatamente asintomatici. Nella giornata di ieri è stata anche confermata la presenza di un ulteriore caso positivo residente nel nostro Comune ma seguito da altra Asl, ossia una donna di 59 anni la quale però è ricoverata in ospedale con sintomi”.