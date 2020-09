Alunno col Covid al Vasari, classe in quarantena

L’annuncio del sindaco Mugnai: lo studente che frequenta l’istituto è risultato positivo ed è in isolamento. Per i compagni e prof 2 settimane a casa

FIGLINE-INCISA — Uno studente dell’Istituto superiore "Vasari" di Figline-Incisa è risultato positivo al Covid e la sua classe e i docenti che sono stati in stretto contatto con lui sono stati messi in quarantena.

È quanto ha annunciato poco fa in un post sulla sua pagina facebook il sindaco della cittadina appena ricevuta notizia dalla Asl. Giulia Mugnai ha spiegato che il ragazzo vive in un altro comune, sta bene e si trova isolato a casa.

“Il servizio di Igiene Pubblica della Ausl Toscana Centro mi ha comunicato che, nell'ambito dell'indagine epidemiologica relativa ad un caso di positività al Covid 19 di una persona residente in altro Comune, è stato disposto il provvedimento di quarantena per una classe dell'Istituto superiore Vasari” scrive il primo cittadino. “I ragazzi frequentanti la classe dell'indirizzo Agrario e i relativi docenti, che hanno avuto un contatto stretto con l'alunno risultato positivo, resteranno in quarantena preventiva per 14 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone di verifica. L'alunno risultato positivo al Coronavirus, non residente nel nostro Comune, sta bene ed è in quarantena presso la sua abitazione. La scuola ha messo in atto da subito tutti i protocolli previsti per garantire la sicurezza di personale e studenti.

Dopo le verifiche effettuate dall'Azienda sanitaria, non è stato ritenuto necessario mettere in atto altre misure di quarantena, pertanto l'Istituto – conclude Mugnai - continuerà regolarmente con l'attività didattica”.