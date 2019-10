Giornalista fermata a Il Cairo, ore di apprensione

Francesca Borri abita a Casciana ma è sempre in giro per il mondo per raccontare conflitti. Alcuni giorni fa è stata fermata dalla polizia egiziana

CASCIANA TERME LARI — Sembra che si stia risolvendo per il meglio la vicenda di Francesca Borri, la giornalista free-lance pugliese con residenza a Casciana Terme, fermata alcuni giorni fa dalla polizia egiziana all'aeroporto de Il Cairo dove era arrivata con un volo da Milano. Sui social la notizia si era diffusa rapidamente - impossibile non pensare al caso Giulio Regeni - e la situazione è stata subito seguita dalla Farnesina.

Ieri la buona notizia: il fermo è scattato per un problema con il visto e Francesca starebbe per tornare in Italia.

Francesca Borri, 39 anni, racconta i conflitti viaggiando in tutto il mondo e i suoi reportage sono stati pubblicati anche da la Repubblica e Il Fatto Quotidiano. Il suo fermo ha così destato subito preoccupazione nel mondo dell'informazione, così come in Puglia - suo padre è Dino Borri, assessore al Comune di Brindisi - e a Casciana Terme.

"Ogni tanto, all'improvviso, ricompaio a Casciana Terme - raccontò su Facebook alcuni mesi fa -, il piccolo, e sperduto, comune toscano in cui ho casa. E in cui torno essenzialmente per pagare le bollette. E ogni volta che entro alla posta, la signorina Elena, sempre un po' in ansia per la mia vita, si informa, gentile, e mi chiede: Come va laggiù? Non importa che torni da Gaza o dall'Australia. Oltre lo svincolo di Pontedera, che immette sulla superstrada per Firenze, il mondo si fa vago e indistinto".