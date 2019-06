Sequestrati un milione di articoli contraffatti

Operazione A Team della Guardia di Finanza di Pisa, partita da Pontedera. Sequestrati un milione di pezzi falsi, tutti legati al mondo del calcio

PONTEDERA — I finanzieri del comando provinciale di Pisa sono partiti da un piccolo esercizio commerciale del centro di Pontedera, insospettiti da alcune sciarpe, apparentemente originali, riconducibili ad alcune tra le maggiori squadre del campionato di Serie A.

Attraverso indagini, soprattutto contabili, i militari "Sono riusciti a risalire l’intera filiera del falso, raggiungendo i luoghi di produzione, in provincia di Bergamo e Napoli, passando per quelli di stoccaggio e vendita, in provincia di Firenze".

"Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica di Prato, sono state corroborate da specifiche perizie condotte dagli esperti dei maggiori club interessati dalla vicenda (Juventus F.C., F.C. Internazionale, A.C. Milan, S.S. Lazio, S.S.C. Napoli ed altre) che hanno confermato la falsità dei prodotti", hanno spiegato dalla Guardia di Finanza di Pisa.

Sono stati complessivamente sottoposti a sequestro oltre un milione di prodotti contraffatti denunciando alla Procura della Repubblica tre imprenditori per i reati di contraffazione e ricettazione.