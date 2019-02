Strade e negozi chiusi per una fuga di gas

Vigili del fuoco in azione questa mattina in via Vittorio Veneto. Un tratto della strada è stato interdetto al traffico, accertamenti in corso

PONTEDERA — Per una fuga di gas i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, attorno alle 10, in via Vittorio Veneto. L'odore di gas è percepibile anche a distanza - sul Piazzone e in Corso Matteotti - ma, dopo circa un'ora, l'origine non è ancora stata individuata.

Un tratto della strada è stato interdetto al traffico, al fine di svolgere tutti gli accertamenti del caso in completa sicurezza. Il tratto chiuso, per circa 300 metri, è quello compreso tra la discesa dal ponte Napoleonico e l'incrocio con via Fiorentina.

Chiuse, per brevi tratti, anche viale Italia e via De Nicola.

Sul posto, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Cascina, sono presenti anche i tecnici di tre aziende del gas, carabinieri e agenti di polizia municipale.

Si ipotizza che il gas provenga dai tubi che corrono sotto la strada. Nessuna abitazione è stata evacuata. I tecnici stanno effettuando dei carotaggi sulla sede stradale per individuare la fuga di gas. La squadra dei vigili del fuoco, invece, sta effettuando delle verifiche strumentali nelle abitazioni per scongiurare che si formino sacche o miscele potenzialmente esplosive.

I negozi di via Veneto sono stati chiusi in via precauzionale.

(in aggiornamento)