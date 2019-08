Misteriosa scia luminosa in cielo, era un "bolide"

Nella notte tra il 16 e il 17 Agosto è stato visto un grande bagliore nel cielo della Sardegna e anche da Piombino. Ecco la spiegazione

CAGLIARI — Nella notte fra il 16 e il 17 Agosto un grande bagliore luminoso è stato avvistato nei cieli della Sardegna e molte persone sui social hanno segnalato il fenomeno, postando anche alcuni scatti e pensando ad una grossa stella cadente o ad un meteorite. Il bagliore luminoso in cielo era stato visto anche a Piombino da alcune persone presenti all'Osservatorio di Punta Falcone e segnalato dall'associazione Astrofili Piombino su Facebook.

A dare una spiegazione sull'avvistamento misterioso è stata Silvia Casu, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari in una dichiarazione al Tgr Sardegna, poi rilanciata dalle testate locali sarde e dalle testate nazionali.

Secondo l'esperta infatti si sarebbe trattato di un "bolide", termine usato per indicare un “piccolo corpo, probabilmente di natura ferrosa, che entra in atmosfera".

“A volte è associato anche a un suono ma in realtà non sempre accade; – ha spiegato Silvia Casu al Tgr Sardegna – la luminosità viene causata dal fatto che il materiale a contatto con l’atmosfera si riscalda, un fenomeno che si chiama ablazione, e quindi le molecole in qualche modo si eccitano e si crea questo surriscaldamento che porta ad avere questa grande luminosità. E’ necessaria anche una certa velocità – ha concluso – e generalmente questi corpi viaggiano a qualche decina di chilometri al secondo: una velocità piuttosto notevole”.