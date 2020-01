Entra con casco e pistola, rapina al supermercato

Il ladro ha minacciato la cassiera facendosi consegnare l'incasso per poi darsi alla fuga. Un cliente ha provato a inseguirlo

PIOMBINO — Entra con il casco in testa, punta verso la cassiera una pistola, che non si esclude che potesse essere giocattolo, e si fa consegnare l'incasso. E' successo al supermercato Penny in via Sardegna a Piombino, mercoledì sera all'orario di chiusura.

L'uomo è scappato a piedi portando via 600 euro. Un cliente ha provato a inseguirlo, notando che nella fuga il ladro ha abbandonato il casco prima di dileguarsi.

Ai dipendenti del Penny non è rimasto che chiamare i carabinieri e sporgere la denuncia.