Quaranta ordinanze di quarantena a Piombino

Sono 33 le nuove ordinanze emesse dopo il primo caso accertato di Coronavirus a Piombino. Prosegue il monitoraggio del Centro operativo comunale

PIOMBINO — Dal Centro Operativo Comunale (Coc) attivato domenica mattina a Piombino a seguito del primo caso accertato di Coronavirus a Piombino, il sindaco Francesco Ferrari 33 ordinanze di quarantena preventiva. Le persone sono state contattate dopo la ricognizione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest che ha ricostruito rapporti e contatti dell’uomo di 71 anni positiva al Covid-19.

Tra le persone in quarantena anche tre soccorritori che sono intervenuti tramite 118 con l’ausilio di tutti i presidi di sicurezza.

Arrivano così a 40 le persone in quarantena preventiva a Piombino. Le altre sette persone sono: 4 operatori sanitari entrati in contatto con la coppia positiva al Covid-19 di San Vincenzo, una donna che ha partecipato a un evento di ballo fuori città durante il quale è entrata in contatto con un caso accertato di Coronavirus, una dottoressa che è entrata in contatto con un paziente attualmente ricoverato a Grosseto e una persona che si trovava fuori città per motivi di studio.

Rispetto al nuovo decreto del Governo che prevede misure più restrittive, il Comune si sta impegnando a divulgare le informazioni e vigilare per farle rispettare.