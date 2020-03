Salgono a sette i positivi al Covid-19 a Piombino

Altre tre persone risultate positive al tampone a Piombino. Ferrari: "Non è il momento del panico e dell’allarmismo, ma consapevolezza e senso civico"

PIOMBINO — Dai controlli eseguiti da Asl sui contatti avuti dai pazienti già accertati, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 altri tre cittadini piombinesi. Come fanno sapere in una nota del Comune di Piombino si tratta di persone sotto i 40 anni. Attualmente sono tutti e tre in buone condizioni e sono in isolamento nella propria abitazione seguiti dal loro medico curante.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest sta ricostruendo insieme ai pazienti la rete di contatti avuti nei giorni scorsi e provvederà a contattare le persone in questione.

“I casi accertati - ha dichiarato il sindaco Francesco Ferrari - sono in aumento ma è una circostanza inevitabile. Si tratta di persone che hanno contratto il virus prima dell’entrata in vigore delle misure dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, ora più che mai, è indispensabile seguire le regole e rimanere in casa il più possibile per evitare che il virus dilaghi. Non è il momento del panico e dell’allarmismo, ma della consapevolezza e del senso civico: - ha aggiunto Ferrari - rimanete in casa se non per motivi di necessità improrogabile. Evitare i contatti sociali è l’unico vero modo per proteggere noi stessi e i nostri cari”.