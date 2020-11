La ferrovia scalza Sammezzano

Classifica provvisoria dei Luoghi del cuore Fai: Il castello scivola al secondo posto. 11esima la stazione Marconi. L'abbazia di San Galgano è 26esima

REGGELLO — Manca un mese alla conclusione della decima edizione dei Luoghi del Cuore, il censimento nazionale dei luoghi da non dimenticare promosso dal Fondo Ambiente Italiano



La classifica dei luoghi più amati dagli italiani è in costante movimento e niente è ancora deciso. Al momento, al primo posto della classifica nazionale provvisoria, si trova la Ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza, che ha scalzato il Castello di Sammezzano a Reggello, sceso in seconda posizione dopo molti mesi in testa.

Per quanto riguarda la Toscana, dopo Sammezzano troviamo la stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi di Pisa (11esima), l'abbazia di San Galgano, a Chiusdino (26esima), villa Medicea Ambrogiana, Montelupo Fiorentino (35), il Chiostro di Buggiano Castello (36), il borgo di Vico Pancellorum e pieve romanica, Bagni di Lucca (41) e le terme del Corallo, Livorno (65).



Si può votare fino al 15 dicembre.