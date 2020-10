Vento e nubifragi, fine settimana di maltempo

In arrivo forti piogge sugli Appennini da venerdi. Temporali e vento forte anche lungo il litorale toscano e le isole dell'arcipelago

TOSCANA — Si preannuncia un fine settimana di deciso maltempo in Toscana, con forti piogge sulle province di Massa Carrara e Lucca e sulla Montagna Pistoiese già a partire dalla giornata di domani, venerdì 2 ottobre, con l'aggiunta di vento forte anche su Arcipelago e coste.

Più nel dettaglio, sono attese precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sul nord-ovest della Toscana, in particolare sulle province di Massa Carrara, Lucca e Appennino pistoiese. Le piogge saranno molto consistenti soprattutto in Lunigiana, dove non si escludono temporali.

L'allerta meteo in codice giallo per temporali e rischio di smottamenti e allagamenti riguarda le provincia di Massa Carrara e buona parte di quella di Lucca, più l'Appennino pistoiese, per l'intera giornata di domani, venerdì 2 ottobre.

Attenzione anche al vento. Sempre per domani, venerdì, è prevista una intensificazione dei venti da sud, sud-est: dal pomeriggio raffiche fino a 80-100 km/h in montagna, fino a 70-90 km/h sull'Arcipelago, sulle zone costiere e su quelle collinari occidentali della regione. Raffiche fino a localmente 40-60 km/h sulle pianure interne.

L'allerta meteo per forte vento, anche in questo caso in codice giallo, scatterà alle 12 di domani, venerdì 2 ottobre, e riguarda tutti i territori costieri e l'Arcipelago: le province di Massa Carrara e Lucca, la parte meridionale e la costa della provincia di Pisa, la provincia di Livorno e quella di Grosseto.

Allerta meteo anche per mareggiate, sempre in codice giallo, su Arcipelago e coste a sud di Piombino, a partire dalle 20 di domani, venerdì 2 ottobre.

Per sabato è previsto ancora maltempo, in estensione al resto della Toscana.