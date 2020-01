Assalto ai provini per fare la comparsa nel film

Manca poco all'inizio delle riprese del film Security. A Villa Bertelli prima giornata di casting con 675 persone provinate

FORTE DEI MARMI — Forte dei Marmi si prepara a diventare un set cinematografico per le riprese del film Security del regista britannico Peter Chelsom e con protagonista Marco D'Amore, già noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra.

La produzione cerca comparse, figurazioni speciali e ruoli tra i 18 e i 70 anni e oggi a Villa Bertelli si è svolta la prima giornata di casting. Sono state 675 le persone provinate. I partecipanti di tutte l’età sono arrivati già di prima mattina con la speranza di ottenere un ruolo da comparsa o da figurazione speciale.

Le selezioni proseguiranno anche nella giornata di domani dalle 10 alle 17, mentre il periodo delle riprese, che toccheranno Forte dei Marmi e le zone limitrofe, va invece dal 20 gennaio a fine febbraio.

"Al casting - informa il Comune di Forte dei Marmi - bisogna presentarsi con fotocopia di carta di identità’, codice fiscale e fotocopia del propio numero iban. Per chi e’ di nazionalità’ non italiana venire con fotocopia del permesso di soggiorno valido. Per chi ha una formazione attorale e/o esperienze da attore venire con proprio curriculum stampato. Senza il materiale sopra richiesto non sarà possibile prendere parte al casting. Sono ammesse solo persone della regione Toscana o che hanno domicilio o appoggio in Toscana, non verranno riconosciute spese di trasferta per chi arriva da altre regioni. Non e’ possibile candidarsi via mail, e’ necessaria la presenza al casting. Altre informazioni verranno date al casting e solo di persona".