Coronavirus, annullata la Tirreno-Adriatico

Per la sicurezza nell'emergenza coronavirus è stato deciso di annullare le gare di ciclismo tra queste la Tirreno-Adriatico con tappe in Toscana

ROMA — La Tirreno-Adriatico è stata annullata era in programma dal 11 al 17 marzo. Per l'emergenza coronavirus l'attesa gara ciclistica è stata rinviata. "A seguito - si legge sulla pagina ufficiale della Tirreno-Adriatico - del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, si comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico".

"Inoltre - si legge nella nota stampa di Rcs - sempre per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all'UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, cosi' come gia' fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite".

La Tirreno-Adriatico avrebbe toccato la Versilia, con prima tappa partenza da Lido di Camaiore e passando per Pietrasanta, Massarosa, poi la seconda tappa con partenza da Camaiore e passando per Pisa, Migliarino Pisano con arrivo a Follonica. Terza tappa con partenza da Follonica e arrivo a Sacrofano, in Lazio, per finire come ultima tappa a Sinigallia.