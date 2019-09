Jovanotti ha ringraziato i 40mila che hanno animato la spiaggia del Muraglione nella seconda tappa viareggina dell'estate per il cantante di Cortona

VIAREGGIO — Jovanotti sbanca la Toscana, in 40mila per il bis del Jova Beach Party a Viareggio sul Muraglione in Darsena trasformato in villaggio della musica per giovani e meno giovani. I complimenti sono arrivati anche da parte del sindaco Giorgio Del Ghingaro.

"E' stata una giornata magica, mi sto ancora riprendendo dalla botta di emozioni forti e di goduria assoluta" inizia così il ringraziamento di Lorenzo Cherubini al pubblico intervenuto in Toscana. "Qui ho una connessione scarsa domani se trovo un wifi vi passo un po’ di foto e di video by @maikid. Ieri pazzesco, JBP è un vero trip. Incredibile atmosfera". "Orgogliosissimo - ha poi aggiunto Jovanotti - per aver ricevuto il titolo di Burlamacco onorario dal Carnevale di Viareggio in occasione del doppio Jova Beach Party alla spiaggia del Muraglione! Grazie! Burlamacco è la maschera ufficiale dello storico Carnevale e le sue origine sono un misto di futurismo, tardo medio evo, risorgimento, anarchia e voglia di scompigliare l’ordine delle cose. Ma la vera origine delle maschere carnevalesche è sempre nel... futuro!"

Il primo cittadino di Viareggio ha commentato da profilo Facebook del Comune "I due concerti di Jovanotti, quello di eri sera e quello del 30 luglio scorso rimarranno nella storia della città. Per due volte 40mila persone sulla spiaggia del muraglione in Darsena, per due volte musica coinvolgente, grande divertimento, eccellente organizzazione, pubblico educato e rispettoso dell’ambiente e soprattutto un Jovanotti strepitoso, instancabile, appassionato. Voglio ringraziare tutti, ma tutti davvero, tutti quelli che ci hanno permesso di realizzare questo spettacolo unico e speciale indimenticabile. Viareggio fa battere il cuore!".