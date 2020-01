Cellulari senza campo, il sindaco scrive all'Agcom

Segnale telefonico troppo debole in diciassette frazioni nel territorio comunale di Vicchio. Lettera del primo cittadino per chiedere un intervento

VICCHIO — Le tante segnalazioni del malfunzionamento dei cellulari nel territorio di Vicchio hanno spinto il sindaco Filippo Carlà Campa a scrivere una lettera al prefetto di Firenze Laura Lega e all'Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per chiedere un intervento che renda il segnale adeguato.

Le frazioni del territorio comunale interessate dal problema sono diciassette: Mattagnano, Gracchia, S. Maria a Vezzano, Spinoso, Pesciola, Caselle, Molezzano, Gattaia, Casole, Rupecanina, Rostolena, Villore, Ampinana, San Pier Maggiore, San Martino a Scopeto, Barbiana, Cistio.

La lettera è partita dopo le richieste già inviate alle compagnie telefoniche, anche per garantire che, in caso di emergenze dovute al maltempo o eventi come il recente terremoto, sia garantita a tutti la possibilità di comunicare.

Nei giorni scorsi, la Regione Toscana ha annunciato un tavolo che coinvolga anche Anci, i piccoli comuni dove si registrano problemi di segnale e gli stessi operatori per cercare una soluzione al problema che riguarda anche altre zone del territorio regionale.