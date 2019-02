Cronaca lunedì 25 febbraio 2019 ore 15:14

La Toscana brucia, 250 ettari di bosco in fumo

Sono ancora attivi gli incendi sul Monte Serra e in Garfagnana. La stima delle superfici bruciate è 150 ettari per Vicopisano e 100 per Sillano

VICOPISANO — Sono 150 gli ettari bruciati dalle fiamme sul Monte Serra a Vicopisano. L'incendio, che ricorda quello avvenuto nel settembre scorso, è attivo da questa mattina ed è stato circoscritto ma ancora non è sotto controllo. Le cause del rogo, quasi sicuramente, sono legate all'imperizia durante un abbruciamento di sterpaglie. In più continua a tirare vento che rende ancora più difficile lo spegnimento del vasto rogo. Su Vicopisano stanno tuttora operando 3 Canadair. Il rogo ha portato all'evacuazione di dieci famiglie. Per il rogo a Sillano Giuncugnano in Garfagnana sono 100 ettari gli ettari andati in fumo. Qui si stanno impegnando due elicotteri regionali e i Canadair. A terra, sebbene la zona sia molto impervia, ci sono circa una ventina di volontariati. Un altro incendio è divampato stamattina in località Penna di Lucchio, nel Comune di Bagni di Lucca: finora sono circa 4 gli ettari di bosco bruciati.