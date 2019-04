Attualità lunedì 01 aprile 2019 ore 12:30

​CRVolterra vince il Premio Abi

La Giuria ed al centro il Direttore Generale Stefano Picciolini che ritira il premio

Il riconoscimento è per "l'innovazione nei servizi bancari alle imprese", per il progetto "Summer start plus", destinato alle imprese turistiche